Sta diventando come il figlio che prende sempre bei voti a scuola. Quello che abitua i genitori all'otto fisso e poi basta una volta che prende un sette per vedersi sommerso dalle domande: cosa è successo? Tutto bene? Hai qualcosa che non va? Malen, in ambito calcistico, vive più o meno questa situazione. Perché basta la partita col Sassuolo senza segnare, una gara andata storta con la Nazionale (0-5 con la Germania) o mettere il nome a referto "soltanto" una volta nel tiro al bersaglio contro la Grecia (match nel quale ha regalato anche due assist ai compagni) per iniziare a farsi delle domande. Gasp sorride, magari averne di questi problemi. (...) E come se non bastasse Bobby rispetto allo scorso anno ora è molto più partecipe al gioco. Ne sono dimostrazione le ultime uscite: tra reti e assist l'olandese ha preso parte ad un gol in ciascuna delle sue ultime quattro partite di Serie A (Napoli, Cagliari, Udinese e Sassuolo). Per fare meglio a livello personale, bisogna tornare addirittura a quando giocava nel Borussia Dortmund (2023) e con il Psv (2019) quando le gare furono cinque. Parma, si diceva. Quella che ieri Gasp ha giustamente sottolineato come sia stata nella passata stagione "una tappa fondamentale perché abbiamo rimontato nel finale e ci ha spalancato la possibilità di arrivare in Champions. Ribaltarla così ci ha permesso di raggiungere le primissime posizioni". E di quella gara ci si ricorda l'impatto di Rensch, l'assist delizioso dell'1-0 e le parole che lasciavano presumere l'addio di Dybala ma in pochi ricordano che alla fine il timbro finale è sempre stato ad opera di Malen. Su rigore, viene rimarcato, come se le carezze poetiche di De Gregori ne "La leva calcistica della classe '68" non avessero un peso quando si tratta di Bobby. (...)

(Il Messaggero)