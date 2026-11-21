Parma prıma del mercato. Oggi alle 18 al Tardini la Roma riparte con Svilar, Mancini e Dybala, tutti pronti per giocare dall'inizio. "Si sono allenati bene in questo periodo e sono rimasti qui, quindi sono recuperati", conferma Gasperini. La Joya va verso una maglia da titolare, con Mora alle spalle di Malen. In panchina dovrebbe finire Soulé, tornato dall'Argentina soltanto giovedì, "dopo un lungo viaggio e con ore di fuso orario". (...) Infine sulla destra Lulli è in vantaggio su Molina. Se la rosa ritrova uomini, gennaio resta da programmare. Gasp ammette che con i Friedkin "non ci sono stati confronti di questo genere". Toccherà all'ad Galantic definire i margini, anche pubblicamente nei prossimi giorni: "Sarà lui a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre complicato e difficile". (...)

(La Repubblica)