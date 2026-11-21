Roma a Parma con Dybala titolare. Gasp: "Di mercato parlerà Galantic"La penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Attenzione alle trappole
La carica del 101'. Se lo ricorda bene Malen l'ultimo Parma-Roma, e con lui tutti i tifosi romanisti, quando all'undicesimo minuto di recupero del secondo tempo sparò sotto l'incrocio il rigore del de...
Gasp punge i Friedkin: "Mercato? Per ora nessuna programmazione"
Ci sono soste che ti peggiorano l'umore. Forse perché Gian Piero Gasperini ha lasciato una Roma che veleggiava in campionato e ora "la ripartenza lascia sempre qualche dubbio". O forse perché si avvic...
Malen ritrova la Joya: torna la giostra del gol
Sta diventando come il figlio che prende sempre bei voti a scuola. Quello che abitua i genitori all'otto fisso e poi basta una volta che prende un sette per vedersi sommerso dalle domande: cosa è succ...