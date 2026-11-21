Ci sono soste che ti peggiorano l'umore. Forse perché Gian Pieroha lasciato una Roma che veleggiava in campionato e ora "la ripartenza lascia sempre qualche dubbio". O forse perché si avvicina la sessione di mercato e con Gasp è sempre così, quando annusa aria viziata o poco piacevole fa fatica a nasconderlo.Il tecnico vorrebbe due colpi per puntare dritto allo scudetto e aveva immaginato proprio questi giorni di sosta come utili per fare il punto con la proprietà, ma così non è stato: le comunicazioni tra area tecnica e società non sono proprio il punto forte di Trigoria. (...)