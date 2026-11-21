Sente profumo di trappola. Sì, perché guardando la classifica e lo stato di forma di Parma e Roma, quella di oggi al Tardini sembra la classica tappa di passaggio in vista dell'impegno clou, quello di mercoledì a Parigi in Champions contro i fenomeni del Psg dell'ex Luis Enrique. Gasp, però, non si fida. E in una simbiosi che lo vuole sempre più adattarsi alla realtà romana, si traveste da Marchese del Grillo. Della serie: belle le 18 partite senza sconfitta, bello il primo attacco nella storia giallorossa, belli i 27 punti sui 30 disponibili contro le squadre medio-piccole dal girone di ritorno dello scorso anno, bella la tradizione col Parma (squadra con la quale la Roma ha vinto più sfide, 37 su 58, e segnato di più, 105 reti, in serie A), ma meglio non fidarsi: "C'è da stare attenti, non mi fido né di Gilardino tantomeno del Parma. Queste partite sono sempre delle trappole e dopo la sosta non abbiamo il polso esatto della nostra squadra. Per questo quella del Tardini è una gara molto importante sotto questo aspetto". (...) Perché nella passata stagione, proprio la sosta di novembre, fu foriera di uno sbandamento notevole che comportò tre sconfitte nelle sei partite disputate in seguito. Senza contare che in generale quando si ferma, almeno in giallorosso, poi fatica sempre a rimettersi in moto: l'anno scorso dopo le quattro pause per gli impegni con le nazionali, i giallorossi collezionarono tre sconfitte e una sola vittoria a Cremona (1-3). Per carità, questa è un'altra Roma (e probabilmente anche un altro Parma), un'altra affidabilità, soprattutto ora che ha recuperato Dybala, Svilar e Mancini, meglio però stare attenti. Perché se si vuole puntare in alto, queste sono proprio le gare da non sbagliare: "Ripartire dopo una sosta lascia sempre qualche dubbio, ma dobbiamo spazzarlo via subito. L'ultima partita col Sassuolo è stata buona, ma abbiamo delle verifiche solo su alcuni giocatori. È il problema delle soste, sono state continue in questo periodo". (...)

(Il Messaggero)