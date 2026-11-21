Riecco i big, riecco i giganti della Roma. Giganti come i progetti giallorossi. Quei punti di riferimento attorno ai quali Gian Pieroha costruito l'identità della squadra con la qualità, la leadership e l'esperienza nei reparti chiave.sono atterrati ieri a Bologna (e non direttamente a Parma a causa della nebbia) con lo sguardo deciso per spingere più su la squadra in un momento fondamentale della stagione. (...) Al massimo porta, difesa, centrocampo e attacco. Un poker di leader, quattro leoni recuperati che rappresentano il cuore pulsante dell'assalto giallorosso al Parma e alla vetta del campionato.si è allenato in settimana senza problemi e oggi taglia al Tardini la presenza numero 100 in giallorosso. Se conla difesa si ricompatta nel segno dell'esperienza, con il portiere la squadra acquisisce più sicurezza. Senza Svilar la Roma ha in cassato, per dire, quasi il triplo dei gol: con Mile tra campionato e Champions aveva preso appena 4 reti in 6 partite, senza di lui 14 in 8 gare passando da una media di 0,66 gol subiti a gara a una di 1,75 (e questo nonostante l'altro recuperato Gollini prima e Vasquez non abbiano nel frattempo affatto demeritato).(...) Sulla trequarti il Tardini alzerà stasera il sipario stasera in particolare su Dybala, quello che il tecnico considera il giocatore di maggior talento in rosa, assente dal campo dal primo `tempo di Roma-Real di Champions di oltre un mese fa per via di una lieve lesione al polpaccio. Una Joya al rientro, pronta a tornare al gol dopo 10 mesi di digiuno e a caccia al gol numero 200 con i club (l'argentino è al momento a quota 198). Con lui partirà di sicuro dal 1' Rodrigo Mora, ma nella ripresa ci sarà spazio anche per Matias Soulé. (...)