Trigoria si riempie, l'infermeria si svuota a metà. La sosta restituisce ai nazionali, ma per ricomporre la Roma che sabato ripartirà da Parma serve ancora qualche giorno. Ieri sono tornati in gruppomentre Svilar e Gollini hanno lavorato soltanto in parte con i compagni. Ma per il belga non c'è dubbio sul ritorno tra i pali. (...) Il recupero di Dybala allarga le combinazioni davanti: resta l'idea di affiancarlo aalle spalle di Malen. Ma la condizione di— tre gol nelle ultime tre partite — e il lungo stop della Joya fanno pensare Gasp. Sulla sinistra il portoghese è quasi una certezza, ma Gasp ha spiegato più volte che la quando c'è, non rinuncia alla qualità di Dybala. (...)