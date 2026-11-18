Tony D'Amico guarda al mercato internazionale per rinforzare la Roma e lo fa anche in ottica futura. Il club giallorosso ha come priorità il reparto d'attacco per consegnare a Gian Piero Gasperini quell'ala sinistra di piede destro cercata per tutta l'estate. Ma non solo, perché si potrebbe intervenire anche per rinforzare le corsie laterali.

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, per la fascia sinistra ci sono stati dei contatti per Balde, ma la pista resta complessa a causa dei costi elevati, circa 40 milioni di euro la richiesta del club spagnolo. Il nome caldo per la corsia mancini, invece, è quello di Kaua Pascini, laterale classe 2008 di proprietà dell'Atletico Mineiro. Pascini è nel giro della nazionale brasiliana Under 20 e piace a tanti club europei. D'Amico, qunidi, dovrà bruciare la concorrenza per accaparrarsi il giovane talento.

(Corsport)