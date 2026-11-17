Si è parlato molto di Balde, l'esterno sinistro del Barcellona. Secondo le informazioni riportate dal giornalista, il giocatore è stato offerto anche alla Roma. Ma i giallorossi al momento sono freddi sulla questione e hanno altre priorità per il mercato di gennaio.

Tra le altre cose si parla di cifre importanti, soprattutto per l'Italia. Perché i catalani lo volevano vendere in estate ma chiedevano almeno 50 milioni di euro. Oggi Mendes è a Barcellona per capire come muoversi nei prossimi mesi. Per un suo arrivo in Italia, viene sottolineato, la porta rimane aperta solamente se dovesse cambiare la formula.