Calciomercato Roma: piace Scherhant. È la nuova stella della Germania di KloppMercato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Calciomercato Roma: Inter alla finestra per Hermoso
Secondo le informazioni riportate dal sito, l'Inter è alla ricerca di un difensore centrale. In prima battuta ci sarebbe il laziale Provstgaard, anche se la richiesta di Lotito è di 40 milioni di euro...
Calciomercato Roma: è stato offerto Balde, ma per i giallorossi non è una priorità
Si è parlato molto di Balde, l'esterno sinistro del Barcellona. Secondo le informazioni riportate dal giornalista, il giocatore è stato offerto anche alla Roma. Ma i giallorossi al momento sono freddi...
Calafiori: "Mi farebbe molto piacere tornare alla Roma. Non ci siamo lasciati benissimo. Gasperini? Sappiamo quanto valorizza i giocatori" (VIDEO)
Riccardo Calafiori ha ricevuto nella mattinata odierna il riconoscimento comunale 'Figlio di Roma' al Campidoglio. Il difensore dell'Arsenal, inoltre, ha regalato una sua maglia dei Gunners al sindaco...