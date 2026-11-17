Riccardo Calafiori ha ricevuto nella mattinata odierna il riconoscimento comunale 'Figlio di Roma' al Campidoglio. Il difensore dell'Arsenal, inoltre, ha regalato una sua maglia dei Gunners al sindaco Roberto Gualtieri. Ecco le parole pronunciate dal difensore della nazionale in occasione del riconoscimento. ha ricevuto nella mattinata odierna il riconoscimento comunale' al Campidoglio. Il difensore dell'Arsenal, inoltre, ha regalato una sua maglia dei Gunners al sindaco Roberto Gualtieri. Ecco le parole pronunciate dal difensore della nazionale in occasione del riconoscimento.

Il classe 2002 ha voluto prima manifestare la sua emozione: "Mi sento di ringraziare il Sindaco. Mi ritengo una persona pulita e un po' di emozione l'ho sentita. Ho sentito un mal di pancia, ringrazio per questo riconoscimento e mi dà orgoglio. Cerco sempre di rappresentare la mia città all'estero. Casa manca ma quando torno si sta sempre bene ed è un'emozione".

Da leader dell’Arsenal. Mancini le ha chiesto una mano con i giovani.

“È il momento migliore della mia carriera. Mi sento un leader ma non parlo troppo. Cerco sempre di aiutare il compagno col linguaggio ma più che altro in campo. Cerco di aiutare i giovani. Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti"

La colpisce la Roma di Gasperini. Ha parlato col sindaco dello stadio?

"Abbiamo parlato del progetto dello stadio ed è incredibile e non vedo l'ora di vederlo finito. Parlando con i ragazzi della Roma tutti mi parlano bene di Gasperini. Sappiamo quanto possa valorizzare i giocatori e spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione"

C'è l'obiettivo di tornare alla Roma?

"Spero di vincere il più possibile in questi anni e ottenere il massimo che si possa ottenere. Poi in un futuro lontano l'ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere"

Ti sei fatto la foto con la Lupa Capitolina…

"Tanta emozione essere qui. Ce l'ho anche tatuata la lupa capitolina. Ho imparato ad apprezzare Roma quando ho iniziato a giocare fuori. La botta forte è quando torno e poi devo ripartire"

Sul divario con la Premier.

"C'è una grande differenza ma non per qualità. Quest'anno c'è già un cambiamento ed è più divertente da vedere, ci sono più gol. La strada è questa, la Premier è superiore ma ci si può arrivare tranquillamente"

Sulla Nazionale.

"Col Belgio è stata una bella batosta ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell'ultima partita ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia e non avevamo paura in campo. Bisogna ripartire da questi concetti. Dispiace essere usciti, c'è tanta strada da fare ancora".

Sono tanti i giovani che stanno andando via all'estero a giocare. Come mai?

"Non saprei sinceramente. In questo momento è un'opportunità difficile da rifiutare. Ho sempre pensato che la Premier sia il campionato più difficile e può capitare una sola volta. È andata discretamente bene".