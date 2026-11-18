Una sola vittoria nelle ultime cinque, due dall’inizio del campionato. È stato questo l’inizio di stagione del Parma, reduce dal ko prima della sosta contro il Bologna, che tornerà in campo sabato prossimo al Tardini alle 18 contro la Roma. (...) Gilardino dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: intanto Ndiaye non ci sarà per squalifica. Il calciatore crociato infatti nell’ultima gara giocata contro il Bologna ha rimediato un cartellino rosso e dovrà quindi saltare la sfida con i giallorossi.A lui, va aggiunta l’indisponibilità di Diego Carlos e Drobnic, il primo a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, l’altro invece per una fascite plantare. Anche Bernabé è in forte dubbio per la partita contro i giallorossi. Il giocatore del Parma è alle prese con una distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. (...)

(Il Romanista)