Dopo la sconfitta contro l'Uruguay, l'Argentina nella notte è tornata alla vittoria battendo per 7-0 contro la Costa Rica a Cordoba. Un successo a cui non hanno preso parte i 3 romanisti convocati dal ct Scaloni: solo panchina, infatti, per Soulè, Castro e Balerdi, che nelle prossime ore faranno ritorno nella Capitale.