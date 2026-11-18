? A gennaio vediamo». A ufficializzare la notizia che la fa da padrone già da un paio di settimane è stato il vice-presidente e amministratore delegato del Bologna. «Intanto lo aspettiamo». Nell'attesa sono in programma contatti con la, proprietaria del cartellino e l'entourage del giocatore, perché fin qui l'avventura dell'ucraino a Bologna non è andata per nulla come si sperava. A fronte di un ingaggio da 3 milioni, di cui il Bologna deve corrisponderne 2,5, il giocatore ha realizzato una sola rete non partendo mai da titolare e racimolando solo pochi spezzoni (5 presenze per 105 minuti). Tanti rumors relativi al fatto che i suoi dati atletici siano lontani da quelli dei compagni, che peròha negato: «Il problema è mentale non fisico». La Roma però vuole vederci chiaro, perché evi-ente che il Bologna non lo riscatterà per i 17 milioni pattuiti e avanti di questo passo il cartellino non può che deprezzarsi. (...)