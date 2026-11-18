Calciomercato Roma: i contatti con Endrick proseguono. Gasperini vuole anche un esterno alla Lookman

nov 18, 10:37

La priorità della Roma per il mercato invernale è Endrick. Il brasiliano, già dalla scorsa estate, è un nome che circola fortemente in casa giallorossa. A fare il punto della situazione è stato l'espe...