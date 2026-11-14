Mora, che jolly: più di 2 recuperi a gara

In attesa dell'ala di strappo che arriverà presumibilmente nel mercato di gennaio, Gasperini si ritrova l'oro sulla trequarti. Paulo, infatti, anche ieri ha svolto buona parte della seduta in gruppo e sarà disponibile martedì alla ripresa degli allenamenti. La Joya andrà ad aggiungersi a Matias Soulè eUn terzetto da favola, pronto a innescare i gol di Donyell. (...) Mora il jolly a cui Gasp non può rinunciare. II motivo si trova nei dati. Il portoghese, infatti, ha una caratteristica unica nella rosa: il recupero palla nella trequarti avversaria. Rodrigo ne porta a casa infatti ben 2,3 a partita. Più di tutti. E nel calcio totale del tecnico di Grugliasco il pressing pesa tanto, soprattutto in quella zona del campo. Mora allontana gli avversari dalla propria metà campo e crea occasioni nella loro. Un lavoro che non gli toglie lucidità sotto porta: quattro gol e due assist tra campionato e Champions League finora per lui. Guai quindi a pensare che Mora (convocato nel frattempo con il Portogallo dei grandi) sia il predestinato a restare fuori. Quasi certamente non lo sarà a Parma, visto che a Soulé tornerà a sole 48 ore dal match e dopo la lunga traversata dall'Argentina. Probabile quindi che Gasperini al Tardini scelga la coppia Dybala-Mora. (...)