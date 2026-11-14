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Mora, che jolly: più di 2 recuperi a gara

La penna degli Altri
di FedericoL
Mora
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In attesa dell'ala di strappo che arriverà presumibilmente nel mercato di gennaio, Gasperini si ritrova l'oro sulla trequarti. Paulo Dybala, infatti, anche ieri ha svolto buona parte della seduta in gruppo e sarà disponibile martedì alla ripresa degli allenamenti. La Joya andrà ad aggiungersi a Matias Soulè e Rodrigo Mora. Un terzetto da favola, pronto a innescare i gol di Donyell Malen. (...) Mora il jolly a cui Gasp non può rinunciare. II motivo si trova nei dati. Il portoghese, infatti, ha una caratteristica unica nella rosa: il recupero palla nella trequarti avversaria. Rodrigo ne porta a casa infatti ben 2,3 a partita. Più di tutti. E nel calcio totale del tecnico di Grugliasco il pressing pesa tanto, soprattutto in quella zona del campo. Mora allontana gli avversari dalla propria metà campo e crea occasioni nella loro. Un lavoro che non gli toglie lucidità sotto porta: quattro gol e due assist tra campionato e Champions League finora per lui. Guai quindi a pensare che Mora (convocato nel frattempo con il Portogallo dei grandi) sia il predestinato a restare fuori. Quasi certamente non lo sarà a Parma, visto che a Soulé tornerà a sole 48 ore dal match e dopo la lunga traversata dall'Argentina. Probabile quindi che Gasperini al Tardini scelga la coppia Dybala-Mora. (...)
(gasport)

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