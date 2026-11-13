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Calciomercato Roma: Lookman vuole lasciare l'Atletico Madrid

Mercato
di R.P.
Lookman
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Uno dei nomi per l'attacco è pure quello di Lookman in casa Roma. L'ex Atalanta - ha già lavorato con Gasperini - adesso all'Atletico Madrid, dopo una prima parte assai importante con gol anche decisivi, vive un momento complicato.
I madrileni non vorrebbero privarsene, perché tra le altre cose dovrebbe pure trovare un giocatore all'altezza per sostituirlo, ma secondo il giornale in edicola questa mattina, l'entourage del nigeriano avrebbe fatto sapere che il suo assistito ha intenzione di lasciare l'Atletico. La Roma ovviamente rimane alla finestra.
(Gasport)

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