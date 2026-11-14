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Dybala e Svilar ok: al Tardini ci saranno. Rensch punta il PSG

La penna degli Altri
di FedericoL
DYBALA TIRO
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Svilar torna a volare tra i pali. Mite si è messo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro, mercoledì ha tolto il tutore e ieri finalmente è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. L'ultima volta era il 2 ottobre, giorno dell'infortunio. (...) Ora è al 100% e a Parma tornerà a difendere la porta giallorossa. Una buona notizia per Gasperini che ritroverà anche Dybala e Mancini. Ieri - per entrambi - allenamento parziale con i compagni ma al Tardini ci saranno. Out Rensch che punta alla trasferta di Parigi del 25 novembre e Pellegrini che invece si rivedrà solamente nel 2027. Ancora differenziato per Gollini. (...)
(Il Messaggero=

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