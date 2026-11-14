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Ndicka, un muro dietro il silenzio

La penna degli Altri
di FedericoL
Ndicka
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Anche nel calcio ci sono i Batman e i Robin. C'è chi riesce a prendersi la scena più facilmente e chi rimane più silenzioso e dietro le quinte, ma svolge un lavoro di fondamentale importanza. È il caso di Ndicka che forse non avrà la grinta di Mancini o il carisma di Hermoso, ma che per costanza è il leader (silenzioso) del pacchetto arretrato della Roma. Lo dicono i numeri, ma soprattutto i fatti. Evan ha un curriculum niente male. (...) Dopo un periodo iniziale di assestamento con Mourinho non ha praticamente mai lasciato il suo posto in mezzo alla difesa. Nelle ultime tre stagioni è il secondo giocatore di movimento ad aver collezionato più minuti (6830). Davanti a lui solamente Mancini che mette il muso davanti per una mezz'oretta (6866). Addirittura, nell'annata 2024/2025 non aveva saltato neanche un minuto in Serie A. Se ne parla troppo poco, ma forse meglio così per lui che non ama far parlare troppo di sé. Niente ta-tuaggi, niente capigliature stravaganti e poco utilizzo sui social. (...) E proprio grazie a Gian Piero Gasperini è migliorato tantissimo nell'ultimo anno e mezzo. Meno distrazioni fatali e pochi errori. Nelle prime 15 partite giocate nel 2023 la media di palloni intercettati a partita era di 0.7, quest'anno è salita fino ad arrivare a 1.42. È aumentata anche la percentuale dei duelli vinti (57,9% fino ad oggi) ed è diventato provvidenziale in zona gol. Nei primi due anni la casella delle reti in campionato era rimasta ferma a zero, solo una in Europa League contro il Tottenham. La passata stagione ben 5 (record in carriera) e ora è già a uno contro l'Udinese. (...) Evan è un punto fermo nonostante le voci di mercato che ogni estate impazzano. Nel 2023 è arrivato a parametro zero e una sua vendita frutterebbe una plusvalenza piena utile per far respirare le casse del club. Ma alla fine è sempre rimasto nonostante qualche sirena (timida) proveniente dalla Premier League. A giugno, però, tra i compiti del ds D'Amico ci sarà anche quello di mettersi a tavolino con lui per parlare di rinnovo. Ndicka si è separato dal suo agente e cura da solo i propri interessi. Il contratto è in scadenza nel 2028 e la Roma dovrà decidere se prolungarlo oppure lasciarlo partire per non perderlo a zero dodici mesi più tardi. (...) Evan nella Capitale si trova bene e Gasp non ha intenzione di perdere uno dei suoi `gladiatori'. Discorsi rimandati al prossimo anno. Quel che conta ora sono le prossime partite e la speranza di poter festeggiare un trofeo anche a Roma. Il desiderio di tutti.
(Il Messaggero)

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