VIDEO - Stadio Roma, Sessa: "Lo stadio di Pietralata ad oggi sta rispettando il cronoprogramma"Stadio Roma
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Julio Sergio: "Svilar ha tutto, soprattutto una testa forte. Il ricordo più bello? La parata a Mauri"
Il terzo portiere capace di entrare nella storia della Roma è senza dubbio Julio Sergio. Il brasiliano è stato il protagonista inaspettato di quella Roma che nel 2010 sfiorò lo Scudetto in una cavalca...
VIDEO - Perotti su De Rossi: "È stato un compagno di squadra straordinario. Spero possa continuare così con il Genoa"
Parole di ammirazione e grandissimo rispetto, quelle pronunciate da Diego Perotti nei confronti di Daniele De Rossi. Il rapporto di amicizia tra i due ex compagni di squadra è noto. L'argentino ha elo...
Olanda-Grecia: Malen titolare. Panchina per Koulierakis
Derby tra giallorossi nel match di Nations League tra Olanda e Grecia. Negli Orange, al centro dell'attacco, il ct Xavi ha scelto Donyell Malen. Il bomber romanista, dopo aver saltato gli impegni con...