VIDEO - Stadio Roma, Sessa: "Lo stadio di Pietralata ad oggi sta rispettando il cronoprogramma"

L'ingegner Massimo Sessa, nominato Commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, ha rilasciato un'intervista al quotidiano DIAC in cui ha parlato della situazione degli stadi italiani in vista della competizione.

A che punto siamo?

"La fase complessa di tutte le grandi infrastrutture in Italia, il segmento del permitting di approvazione, vede lo stadio della Roma, quello del Napoli, del Palermo, anche quello di Firenze, sono stati superati. Ora entriamo nella fase di verifica in una parte dei progetti, per poi entrare nella fase esecutiva. L'auspicio è che nella fase esecutiva ci siano imprese adeguate per poter sostenere interventi di questa dimensione"

Manca qualcosa a livello normativo?

"L'aspetto normativo, nel combinato disposto delle regole da quelle comunitarie, italiane, le leggi stadi e gli strumenti commissariali, è un combinato disposto articolato e complesso. Stiamo andando avanti, c'è una riflessione sul fare qualche implementazione normativa, ne parlavo anche con il Ministro Abodi. Vediamo un attimo se è praticabile, può consentire un ulteriore accelerazione"

Si sente fiducioso. L'Italia arriverà pronta alla sfida di Euro 2032?

"Io sono fiducioso, come dico sempre alla fine sul finale siamo bravi per raggiungere l'obiettivo. C'è l'entusiasmo dei tifosi, il governo è attento e sta sul pezzo per consentire che avvenga tutto questo. È un passaggio in un settore importante, che al di là del sentimento dei tifosi è anche un passaggio di sviluppo del paese e di ammodernamento delle città che non possiamo fallire e non falliremo"

Lo stadio di Pietralata sta rispettando il cronoprogramma?

"Ad oggi sì"