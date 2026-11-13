Calciomercato Roma: interesse anche per Mastantuono. La Fiorentina vorrebbe un altro anno di prestito

Nome nuovo per la Roma, sempre alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto scrive il giornalista Ekrem Konur, i giallorossi in vista della prossima stagione starebbe pensando a Franco Mastantuono, attualmente in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina. Su di lui anche Milan, Napoli e Fulham. I viola hanno già fatto capire al Real che vorrebbero tenere il giovane attaccante almeno per un'altra stagione Per ora Mastantuono è legato al Real fino al 2031, saranno i Blancos a decidere il futuro dell'argentino.

(442.com)