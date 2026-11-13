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Calciomercato Roma: interesse anche per Mastantuono. La Fiorentina vorrebbe un altro anno di prestito

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di FedericoL
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Nome nuovo per la Roma, sempre alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto scrive il giornalista Ekrem Konur, i giallorossi in vista della prossima stagione starebbe pensando a Franco Mastantuono, attualmente in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina. Su di lui anche Milan, Napoli e Fulham. I viola hanno già fatto capire al Real che vorrebbero tenere il giovane attaccante almeno per un'altra stagione Per ora Mastantuono è legato al Real fino al 2031, saranno i Blancos a decidere il futuro dell'argentino.
(442.com)
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