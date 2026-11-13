Galliani rinuncia al ricorso contro la commissione per le candidature alla Figc (COMUNICATO)

Galliani contro la commissione voluta da Malagò per verificare le candidature come presidente della Colpo di scena. Nell'udienza che questa mattina era in programma al TFN per parlare del ricorso di Adrianocontro la commissione voluta daper verificare le candidature come presidente della Figc , di fatto non c'è stata.

Il candidato Galliani, infatti, ha rinunciato al ricorso e quindi la commissione resta in piedi. Il TFN ha preso atto della rinuncia dichiarando il non luogo al procedere. Il Tribunale federale ha fissato per il 24 novembre l'udienza di discussione nel merito, in presenza, nella sede federale di via Campania.

(Figc)