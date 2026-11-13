Elezioni Figc, oggi il TFN decide sul ricorso presentato da Galliani

Calciomercato Roma: Balde lascerà il Barcellona, ma Gasperini ha altre priorità

nov 13, 13:38

Balde, terzino del Barcellona, lascerà la squadra a gennaio. Dalla Spagna sono sicuri di questa decisione, perché Flick non lo vede e anche contro l'Atletico Madrid, quando ci sarebbe stata la possibi...