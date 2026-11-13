Calciomercato Roma: Balde lascerà il Barcellona, ma Gasperini ha altre priorità

Balde, terzino del Barcellona, lascerà la squadra a gennaio. Dalla Spagna sono sicuri di questa decisione, perché Flick non lo vede e anche contro l'Atletico Madrid, quando ci sarebbe stata la possibilità di mandarlo in campo, ha fatto altre scelte.

Roma per il giocatore, anche in prestito, però il sito che riporta la notizia parla di altre priorità in questo momento dentro la rosa giallorossa, quindi Gasperini avrebbe congelato, per ora, l'interesse. Si è parlato di un interesse dellaper il giocatore, anche in prestito, però il sito che riporta la notizia parla di altre priorità in questo momento dentro la rosa giallorossa, quindiavrebbe congelato, per ora, l'interesse.

(Fichajes.net)