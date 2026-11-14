Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Da Lookman a Endrick: Gasp insiste per l'esterno

La penna degli Altri
di FedericoL
Endrick
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma si è fermata al terzo posto. E in attesa della ripresa del i campionato, Gasperini ha due date in testa: gennaio 2027 e giugno 2028. La prima è il mercato, la seconda la scadenza del suo contratto. Tra le due, una domanda per capire fin dove vuole arrivare questa società. Una squadra a due punti dalla vetta ha trasformato l'ambizione in una questione di programmazione. Gasp vuole sì allungare il proprio tempo a Roma, ma soprattutto vuole riempirlo. Scelte condivise, investimenti, un progetto sportivo che punti in alto. (...) Da quando è arrivato il Ceo Galantic i contatti diretti tra l'allenatore, Dan e Ryan si sono quasi azzerati. I suoi interlocutori sono l'amministratore delegato e il ds D'Amico. Un ca-ale di lavoro, ma non quel confronto personale che Gasperini considera prezioso. (...) Poi c'è gennaio. Gasperini chiede rinforzi, soprattutto in attacco, dove Dybala e Pellegrini non possono più dare le certezze sperate. D'Amico cerca un esterno capace di saltare l'uomo; tra le piste circolano i nomi di Endrick, Lookman e Gittens. Il punto, prima dei calciatori, è il budget: se e quanto si potrà investire, senza cedere nessuno. Qui la distanza dalla proprietà torna a pesare: uno sforzo economico può essere più facile da motivare spiegando direttamente quanto valore avrebbe adesso. (...)
(La Repubblica)

Leggi anche

Calciomercato Roma: anche l'Arsenal punta Endrick. I blancos aprono alla cessione per 60 milioniCalciomercato Roma: anche l'Arsenal punta Endrick. I blancos aprono alla cessione per 60 milioni
Calciomercato Roma: anche l'Inter su EndrickCalciomercato Roma: anche l'Inter su Endrick
Calciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a LookmanCalciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a Lookman
EndrickLOOKMAN

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

svilar 2

Svilar è pronto, Gasp sorride: con lui la Roma subisce la metà

Niente più porte girevoli, torna Svilar. La notizia più bella della settimana di lavoro che si è chiusa ieri mattina a Trigoria ha riguardato proprio il rientro in gruppo del portiere serbo, che ha ri...

Sabatini

Sabatini: "Non credo che tra me e Gasperini ci sarebbe stata armonia, ma lo considero un grandissimo allenatore"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Lo "sciagurato" Nainggolan, Perotti, El Shaarawy e il miracolo con la Salernitana. Quando arrivava gennaio, Walter Sabatini sapeva perfettamente come muoversi per rinforzare...

DYBALA TIRO

Dybala e Svilar ok: al Tardini ci saranno. Rensch punta il PSG

Svilar torna a volare tra i pali. Mite si è messo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro, mercoledì ha tolto il tutore e ieri finalmente è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo....

NOTIZIE POPOLARI
Lookman

Calciomercato Roma: Lookman vuole lasciare l'Atletico Madrid

isaksen

Lazio, Isaksen: "I tifosi della Roma mi chiedono foto e autografi. C'è grande rispetto"

Koné (1)

Cinquanta milioni e il prestito di Gittens: Gasp ha messo il veto su Koné

Calciomercato-AC-Milan-Massire-Sylla-3-novembre-2026-bae4075476f7

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Milan pronto a offrire 10 milioni per Sylla. Piace anche ai giallorossi

imagen_recortada-2026-08-15t111708.432

Calciomercato Roma: interesse anche per Mastantuono. La Fiorentina vorrebbe un altro anno di prestito

Sessa

VIDEO - Stadio Roma, Sessa: "Lo stadio di Pietralata ad oggi sta rispettando il cronoprogramma"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading