Da Lookman a Endrick: Gasp insiste per l'esterno

La Roma si è fermata al terzo posto. E in attesa della ripresa del i campionato,ha due date in testa: gennaio 2027 e giugno 2028. La prima è il mercato, la seconda la scadenza del suo contratto. Tra le due, una domanda per capire fin dove vuole arrivare questa società. Una squadra a due punti dalla vetta ha trasformato l'ambizione in una questione di programmazione. Gasp vuole sì allungare il proprio tempo a Roma, ma soprattutto vuole riempirlo. Scelte condivise, investimenti, un progetto sportivo che punti in alto. (...) Da quando è arrivato il Ceoi contatti diretti tra l'allenatore, Dan e Ryan si sono quasi azzerati. I suoi interlocutori sono l'amministratore delegato e il ds D'Amico. Un ca-ale di lavoro, ma non quel confronto personale che Gasperini considera prezioso. (...) Poi c'è gennaio. Gasperini chiede rinforzi, soprattutto in attacco, dovei non possono più dare le certezze sperate. D'Amico cerca un esterno capace di saltare l'uomo; tra le piste circolano i nomi diIl punto, prima dei calciatori, è il budget: se e quanto si potrà investire, senza cedere nessuno. Qui la distanza dalla proprietà torna a pesare: uno sforzo economico può essere più facile da motivare spiegando direttamente quanto valore avrebbe adesso. (...)