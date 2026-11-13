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Svilar e Dybala puntano il Parma

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Svilar
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Svilar e Dybala, Dybala e Svilar. Gasperini guarda dietro e davanti, in attacco e tra i pali, per immaginare che Roma potrà schierare a Parma, dopo la sosta, sabato 21 novembre. Vorrebbe ovviamente ripartire da due punti fermi della sua spina dorsale, cioè dal portiere dei record, per due anni miglior interprete del ruolo in A, e dal giocatore che considera più talentuoso all’interno della rosa, autore di quattro assist fin qui in campionato.
Paulo è guarito dalla lesione al polpaccio che lo tiene fuori dal secondo tempo di Roma-Real Madrid: anche ieri ha alternato lavoro differenziato e in gruppo. Sta meglio in realtà da giorni, però lo staff medico ha preferito non bruciare i tempi del rientro. [...]
Svilar, fermo da inizio ottobre, giusto due giorni fa è tornato a indossare lo scarpino avendo smaltito la frattura del mignolo del piede destro: pure per lui, è proseguito il lavoro personalizzato. Mile dovrà ritrovare soprattutto l’elasticità dei movimenti, aspetto fondamentale per un portiere. Al match del Tardini mancano 8 giorni, c’è insomma margine affinché entrambi si presentino nelle condizioni migliori.
(Corsport)

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