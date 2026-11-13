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Dybala-Soulé: riecco la coppia. Un dubbio «benedetto» per Gasp

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
soulè e dybala
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IL TEMPO (L. PES) - Il ritorno di Paulo Dybala verso la trasferta di Parma riapre un interrogativo per Gian Piero Gasperini: come far convivere la Joya e Matías Soulé? I due argentini hanno giocato insieme dal primo minuto soltanto cinque volte in questo avvio di stagione, ma il tecnico considera entrambi risorse fondamentali per l'attacco giallorosso.
Dybala può essere impiegato anche da centravanti, come accaduto nell'ultima parte della scorsa stagione, mentre Soulé ha dimostrato di poter incidere con continuità. I due, però, interpretano il ruolo in maniera differente: la Joya è il riferimento offensivo capace di creare spazi, mentre Soulé offre dribbling, accelerazioni e giocate negli ultimi metri. Per Gasperini si tratta dunque di individuare la soluzione migliore, senza rinunciare alle qualità di nessuno dei due.
La Roma spera inoltre di ampliare le alternative offensive attraverso il mercato di gennaio. Il club continua a valutare possibili rinforzi per il reparto avanzato, con l'obiettivo di aumentare le scelte a disposizione dell'allenatore.
Intanto la squadra prosegue il lavoro a Trigoria durante la sosta per le nazionali. Gli allenamenti sono previsti anche oggi e domani, prima di tre giorni di riposo. Dybala e Mancini hanno già svolto parte delle attività con il gruppo, mentre i portieri Svilar e Gollini stanno seguendo programmi personalizzati. Il rientro di tutti è atteso in vista della sfida contro il Parma.

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