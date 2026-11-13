Nella fabbrica dei meme giallorossi: “Qui si fa supporto psicologico”

ra sono il punto di riferimento per chi ha il cuore (mezzo giallo e mezzo rosso) spezzato dagli alti e bassi della Roma. L'inconfessabile rifugio di chi, soprattutto quando si perde, vuole provare comunque a sorridere. Un brand. Perché tutti - o quasi - oggi conoscono As Roma Schickposting, la fabbrica dei meme giallorossi. All'inizio erano troppo. Troppo romanisti, fin troppo avvezzi all'ironia social. O. L'inconfessabile rifugio di chi, soprattutto quando si perde, vuole provare comunque a sorridere. Un brand. Perché tutti - o quasi - oggi conoscono As Roma Schickposting, la fabbrica dei meme giallorossi.

Una storia lunga, lunghissima. Partita su Facebook ai tempi di Dz/e/ko. Un gruppo nato per parlare di calcio, ma improvvisamente invaso da utenti giallorossi. Fino a quello che fu raro caso di esodo consensuale. Senza scatoloni, ma con un carico di utenti romanisti di tutto rispetto al seguito. Un divorzio social. Con una data incisa su pietra, giallorossa e virtuale. È il gennaio del 2018. La Roma di Di Francesco arranca, Dzeko sembra diretto al Chelsea e un utente, Riccardo Sturniolo, apre un nuovo gruppo Facebook: Sch/i/ck. Le barre ne rivendicano la discendenza e richiamano Reddit: «Volevamo far capire che eravamo gli eredi spirituali di Dz/e/ko». [...]

Oggi, a distanza di otto anni, Cerza e Mattei sono i proprietari e volti della pagina social che portano quel nome, diventato un piccolo marchio del tifo giallorosso. Il gioco di parole è con l'inglese shitposting, l'arte di pubblicare contenuti volutamente assurdi e di bassa qualità. E si capisce perché: Schickposting sforna gallerie da dieci meme a cadenza quotidiana. Alcune sono battute immediate, altre comprensibili soltanto a chi frequenta da anni quel particolare angolo di internet. [...]

Mattei difende la sua creatura con particolare ostinazione: «Noi siamo in assoluto contro le patenti di romanismo». Contro chi pretende di stabilire come debba comportarsi un vero tifoso e chi proibirebbe di fare meme persino il giorno del derby. «Ognuno ha il diritto di viversi la Roma come meglio crede». Ridere di una sconfitta, spiegano i titolari della pagina, non significa soffrirne meno. Giulio la mette sul personale: «Se a me va male una cosa al lavoro, faccio una battuta. Non vedo perché la Roma, che è una parte fondamentale della mia vita, non debba essere trattata allo stesso modo». [...]

Daniele De Rossi, per un periodo, è stato iscritto al gruppo chiuso. Damiano dei Måneskin tra i seguaci più famosi. Gemitaiz ha scelto invece la clandestinità digitale: frequenta la comunità sotto pseudonimo e partecipa persino alla produzione dei meme. I calciatori, invece, con i like devono andarci cauti: «Sappiamo che ci seguono, ma non interagiscono». [...] A frequentarlo, a quanto raccontano, anche ospiti piuttosto illustri.frequenta la comunità sotto pseudonimo e. I calciatori, invece,«Sappiamo che ci seguono, ma non interagiscono». [...]

(La Repubblica)