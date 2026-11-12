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Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

La penna degli Altri
di FedericoL
Friedkin
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Il verdetto della Uefa sul settlement agreement della Roma, in tema di financialfair play, arriverà a maggio. Non è dunque novembre il mese decisivo, il processo è lungo. E non avrà riflessi diretti sul mercato di gennaio. Indiretti, forse si. E bene andare con ordine. Lo scorso 15 ottobre tutti i club hanno inviato alla Uefa i bilanci chiusi lo scorso 30 giugno. Nell'ultima decade di novembre a Nyon cominceranno a visionare i numeri di tutte le società, Roma compresa. Se anche il club di Dan Friedkin fosse tra i primi in esame, un eventuale procedimento non sarebbe aperto prima di dicembre/gennaio. (...) Ecco perché si arriverà a primavera inoltrata per il verdetto definitivo. Che riguarderà dunque tre elementi: il bilancio al 3o giugno 2026, le operazioni chiuse successivamente nella finestra estiva (la famosa tolleranza nell'anno del Mondiale) e appunto il costo squadra di cui sopra. Cosa cambia per il mercato di gennaio? La Roma non avrà la mano libera. Non può considerarsi fuori dal settlement (...)
(corsera)

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