Paulo e Mati ballate insieme

A Trigoria risuona una musica nuova e lontana, un tango argentino che libera la fantasia e invita una coppia al ballo:Due delle perle più preziose della collezione di, capaci negli ultimi anni di ergersi a leader tecnici a più riprese, ma mai contemporaneamente. Ora, però, sembra arrivata l'occasione propizia per brillare insieme e trascinare, così, la Roma e i suoi tifosi verso sogni più dolci. Se da una parte la sosta ha interrotto il momento d'oro di Soulé, darà modo a Gasp di ritrovare a pieno regime Dybala, che proprio ieri, guarito dalla lesione al polpaccio, ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo, mentre Svilar ha tolto il tutore al piede e ha ripreso gli allenamenti in campo. (...) Le due settimane di sosta, però, non potranno che aiutare la Joya a ritrovare il ritmo partita. La Roma, forse per la prima volta dal suo arrivo nella Capitale, ha assorbito bene la sua assenza, aumentando la potenza di fuoco in attacco, con 23 gol fatti nelle 7 partite saltate dall'argentino. Gasperini però l'ha dimostrato: quando ha a disposizione il 21 lo manda in campo e dain poi tornerà ad essere questa la quotidianità romanista. La speranza del tecnico di Grugliasco, però, è quella di farlo coesistere con Soulé, ai lati di Malen, e con Rodrigo Mora come riserva di lusso. (...) Spostato a sinistra il numero 18 ha sempre faticato di più, ma proprio a Parma, nella scorsa primavera, Gasperini ovviò al problema mantenendolo sulla destra, con Dybala dall'altra parte eal centro. (...) Se Dybala è in campo, la palla viaggia naturalmente verso di lui, come l'acqua che va al mare. Toccherà a Soulé, quindi, esaltarsi e incidere anche con meno palloni a disposizione. Allora sì che il tango argentino potrà suonare.