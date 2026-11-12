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Dybala ok per Parma. La Roma si interroga: Soulè che fine farà?

La penna degli Altri
di FedericoL
Soulé
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Il ritorno è oramai dietro l'angolo, tanto che ieri a Trigoria Paulo Dybala ha fatto già parte del lavoro in gruppo. Un minimo di accortezza, giusto le cautele necessarie. Ma sul finale non ci sono dubbi, a meno di ulteriori contrattempi che ovviamente nessuno si auspica: Paulo Dybala a Parma ci sarà. E molto probabilmente anche da titolare, considerando tutta una serie di fattori. Ad iniziare dal fatto che quando lo ha a disposizione Gian Piero Gasperini non ci rinuncia praticamente mai. (...) Ma con il ritorno di Dybala si pone anche un problema, seppur poi a conti fatti si tratta di un "dolce problema", per alcuni versi anche di un "bel problema". Già, perché adesso bisognerà capire anche che fine farà Matias Soulé, che proprio nel momento in cui è venuto a mancare la Joya ha di fatto spiccato il volo, piazzando una serie di prestazioni di altissimo livello. Sia Dybala sia Soulé, infatti, preferiscono giocare a destra, dove entrambi offrono il meglio di se stessi. Quando li ha avuto entrambi a disposizione Gasperini ha (quasi) sempre preferito tenere a destra Dybala, spostando dall'altra parte Soulé. Che, però, ha dimostrato proprio durante l'assenza di Paulo di lavorare molto meglio di qua, a destra_ Come uscirne? Deciderà ovviamente Gasperini, per il quale gli esterni (offensivi, ma anche di fascia) sono tali e devono saper giocare su entrambi le fasce. Magari il tecnico giallorosso stavolta deciderà di spostare a sinistra Dybala, che ha una maggiore capacità di adattamento e anche una qualità ancora maggiore rispetto a Soulé. (...) Tra l'altro, ci sono dei numeri molto chiari che dicono che la Roma a livello di produzione offensiva funziona meglio senza Dybala che non con lui in campo. Che considerando la grande qualità della Joya, sembra quasi un paradosso. Sta di fatto, però, che con Paulo a disposizione la Roma ha segnato in tutto 16 reti tra campionato e Champions, considerando che la Joya ha preso parte a otto partite e mezzo dei giallorossi (quel mezzo sta per il primo tempo contro il Real Madrid). In sua assenza, invece, Gasp ha messo insieme ben 25 gol in 7,5 gare. (...)
(gasport)

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