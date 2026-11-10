Soulé pigliatutto: Roma ai suoi piedi

Soulé sta diventando grande. E la Matiassta diventando grande. E la Roma se ne accorge adesso, con Dybala ai box e il pallone che finisce sempre più spesso dalle parti del numero 18.

E' il suo tempo: quello delle responsabilità che pesano, di una squadra che gli chiede di inventare senza perdere il filo della partita. Alla seconda stagione con Gasperini Mati ha imparato a leggere meglio l'orologio del gioco (...)

Sotto la guida di Gasp si è guadagnato anche la chiamata di Scaloni con l'Argentino fino all'esordio contro il Burkina Faso. Soulé sta imparando a far coincidere la propria idea con il momento in cui la squadra può sfruttarla. Adesso è pronto a riconoscere il momento in cui accelerare. L'assenza di Dybala ha reso tutto più urgente. Avere spazio significa accettare che un attacco passi dai tuoi piedi, che un errore si noti, che il pallone successivo torni ancora a te. Mati sta imparando a convivere con questa responsabilità.

(Tuttosport)