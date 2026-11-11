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Trigoria: Dybala torna parzialmente in gruppo, lavoro differenziato per Svilar (FOTO E VIDEO)

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di Matteo Esposito
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La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria dopo i giorni di riposo concessi da Gasperini, approfittando della sosta per le nazionali per preparare la trasferta contro il Parma del 21 novembre.
Nel video della seduta pubblicato sui canali ufficiali del club si vede Paulo Dybala nuovamente al lavoro con i compagni, dopo aver svolto parte dell'allenamento in gruppo. Rientro parziale anche per Gianluca Mancini: entrambi saranno valutati nei prossimi giorni in vista della ripresa del campionato.
Lavoro differenziato, invece, per Mile Svilar, protagonista di alcuni esercizi individuali ripresi nel filmato. Il portiere ha ricominciato a indossare gli scarpini dopo il problema al piede. Ancora a parte anche Pierluigi Gollini.
DybalaSvilar

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