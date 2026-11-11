Trigoria: Dybala torna parzialmente in gruppo, lavoro differenziato per Svilar (FOTO E VIDEO)Trigoria
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Svilar versione imprenditore: il portiere investe nella prima distilleria non alcolica in Europa (VIDEO)
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Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi hanno messo gli occhi su Massirè Sylla, difensore centrale classe 2005 dell'Union Saint-Gillois...
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Durante la presentazione di "Radici", la docuserie sull'Ostiamare, Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo addio alla Roma e delle successive esperienze. L'ex tecnico giallorosso, intervenuto ai...