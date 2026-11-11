Lazio, tre settimane di stop per Sutalo e Nuno Tavares: entrambi dovrebbero esserci per il derby

Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"

nov 11, 16:37

Diego Tavano, procuratore, tra gli altri, di Edoardo Bove e Slim Bouaskar, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Roma, nel corso di "Quelli che la Roma". L'agente ha ripercorso l'addio di Bove all...