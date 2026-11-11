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Gasperini è tornato in città: parlerà di mercato con D'Amico e Galantic

Mercato
di R.P.
Gasperini
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Gasperini è tornato in città oggi dopo aver trascorso qualche giorno a Torino.
Non sono previsti degli incontri con i Friedkin per parlare della sessione invernale di calciomercato. Mentre, il tecnico della Roma, già questa settimana ne parlerà con il direttore sportivo D'Amico e con il CEO del club capitolino Galantic.

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