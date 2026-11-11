Gasperini è tornato in città: parlerà di mercato con D'Amico e Galantic

Dopo qualche giorno a Torino mister #Gasperini è tornato oggi a Roma. Al momento, non è previsto un incontro con la proprietà per parlare della sessione di calciomercato. Il tecnico affronterà già questa settimana il tema nuovi acquisti con Galantic e con il ds D'Amico. #ASRoma https://t.co/DjctfjDmVM