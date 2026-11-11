D'Amico non interviene al SFS: il diesse della Roma ha la febbre

Roma, Tony Social Football Summit in programma in questi giorni all'Allianz Stadium di Torino. Salta l'intervento del direttore sportivo della, Tony D'Amico , alin programma in questi giorni all'Allianz Stadium di Torino.

Il diesse giallorosso infatti ha dovuto declinare l'invito perché colpito da uno stato influenzale. D'Amico sarebbe stato ospite dei giornalisti di Sky Sport, Gianluca Di Marzio e Dario Marchetti. Ma purtroppo non è presente.