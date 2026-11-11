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Serie A: è di Castro il miglior gol del mese di ottobre (VIDEO)

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Castro
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È di Santiago Castro il miglior gol della Serie A nel mese di ottobre. Il numero 9 romanista ha vinto il testa a testa con Orsolini. Il gol in questione è quello che ha aperto le marcature nel match vinto per 2-0 contro il Genoa: una vera e propria magia dell'argentino che in area di rigore ha lasciato andare un pallonetto improvviso sbloccando la partita.
Castro ha ottenuto il riconoscimento dopo aver vinto il sondaggio social effettuato dalla Lega Serie A.
S. Castro

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