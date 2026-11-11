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La Curva Nord ricorda Gabriele Sandri: "Il tuo sorriso resta tale" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
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A 19 anni dalla sua scomparsa, un gruppo di tifosi giallorossi della curva Nord ha ricordato Gabriele Sandri. Il tifoso laziale, ucciso l'11 novembre 2007, quando a seguito di uno scontro avvenuto in autostrada tra sostenitori della Lazio e i tifosi juventini, l'agente della polizia Luigi Spaccarotella  scese dall'auto di servizio e stando alla sua testimonianza - convinto che i quattro stessero fuggendo a seguito di una rapina -  prese la mira e da una distanza di circa cinquanta metri esplose due colpi di pistola. Il secondo sparo colpì Sandri che stava dormendo in auto. Lo striscione recita: "11 novembre non si potrà mai cancellare. Il tuo sorriso resta tale! Gabbo Vive". 

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