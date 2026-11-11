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Friedkin a Roma: previsto l'arrivo per il vertice di mercato. Ryan o Corbin Friedkin sbarcheranno nella Capitale

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di Fabio D'Ascanio
ryan friedkin
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Il mercato di gennaio si avvicina e la Roma deve per forza di cose programmare le strategie da attuare. Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico si aspettano un incontro con la proprietà per fare il punto della situazione.
La proprietà Friedkin, ormai, è sempre meno presente nella Capitale e i contatti con Trigoria sono sempre meno. Complice anche la figura del nuovo Ceo Galantic, che funge da filtro. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, nelle prossime ore è previsto il decollo da Houston. Ryan Friedkin o suo fratello Corbin dovrebbero raggiungere la Capitale per il vertice di mercato.
(corsport)

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