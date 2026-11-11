Friedkin a Roma: previsto l'arrivo per il vertice di mercato. Ryan o Corbin Friedkin sbarcheranno nella Capitale

Manna: "Cacciamani è un giocatore interessante. Dire che lo compreremo è prematuro"

nov 11, 14:08

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di mercato sulle frequenze della radio. E ha parlato anche di Cacciamani, l'esterno del Torino accostato alla Roma nel corso delle passate...