Dan Friedkin-Gasperini: l'ultimo contatto diretto risale ad aprile

Gian Piero Gasperini ha manifestato più volte la sua volontà di avvicinare i Friedkin al mondo Roma, cercando anche una loro maggiore presenza nella Capitale. , cercando anche una loro maggiore presenza nella Capitale.

Il tecnico, con il mercato di gennaio che si avvicina, si aspetta una riunione societaria per pianificare le strategie, insieme ovviamente al ds Tony D'Amico. Una riunione che per ora non c'è stata ma che potrebbe andare in scena durante la sosta per le nazionali.

Come riportato dal quotidiano, però, il rapporto tra il tecnico di Grugliasco e la proprietà si è notevolmente raffreddato, almeno sotto il punto di vista dei contatti diretti. Gasperini, infatti, non ha un contatto diretto con Dan Friedkin dallo scorso aprile, ovvero quando scoppiò il caso Ranieri, da maggio, invece, con Ryan Friedkin. Non c'è stato un contatto neppure dopo la qualificazione in Champions League arrivata all'ultima giornata del campionato scorso. A luglio è arrivato il nuovo Ceo Galantic, figura che sta facendo da filtro tra la proprietà e Trigoria.

(Corsera)