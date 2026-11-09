Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria

Il tecnico di Grugliasco, non è un segreto,nel pre partita del match contro il Sassuolo ha parlato del tanto atteso esterno offensivo che manca ai giallorossi e che in estate non è arrivato. Come riportato dal quotidiano, durante la sosta per le nazionali, con la sessione invernale che si avvicina (apertura il 28 dicembre),