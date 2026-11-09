Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria

News
di Fabio D'Ascanio
Gasperini D'Amico
Aggiungi come fonte preferita su Google
11 partite di campionato, 27 punti e il miglior attacco del torneo. L'avvio di stagione della Roma è stato senza dubbio entusiasmante. La squadra guidata da Gasperini è ancora imbattuta in Serie A e in Champions League ha visto svanire nel finale le vittorie contro Real Madrid e Manchester United.
Il tecnico di Grugliasco, non è un segreto, chiede rinforzi di qualità dal mercato per rinfoltire la rosa che numericamente, come ammesso da lui stesso, è corta. Tony D'Amico nel pre partita del match contro il Sassuolo ha parlato del tanto atteso esterno offensivo che manca ai giallorossi e che in estate non è arrivato. Come riportato dal quotidiano, durante la sosta per le nazionali, con la sessione invernale che si avvicina (apertura il 28 dicembre), ci sarà un meeting tra le varie figure del club per pianificare le mosse in sede di calciomercato.
(Il Tempo)

Leggi anche

Calciomercato Roma: il Frosinone stringe per il rinnovo di Kvernadze. C’è concorrenza per i giallorossiCalciomercato Roma: il Frosinone stringe per il rinnovo di Kvernadze. C’è concorrenza per i giallorossi
A carte scoperteA carte scoperte
Ora c’è spazio per tutti. Da Pisilli a Lulli e Balerdi, nessuno si senta esclusoOra c’è spazio per tutti. Da Pisilli a Lulli e Balerdi, nessuno si senta escluso
CalciomercatoASROMAGasperinicalciomercato romaD'AMICO

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Cristante

Italia, Mancini sulla mancata convocazione di Cristante: "Lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Ora ci servono altre soluzioni"

Bryan Cristante è stato escluso dal Ct Roberto Mancini per le ultime due sfide di Nations League dell'Italia contro Francia e Belgio. Il centrocampista giallorosso, quindi, durante la sosta lavorerà a...

Bove

VIDEO - Tavano (ag. Bove): "Edoardo si trova bene a Londra, vive nello stesso palazzo di Calafiori. Speriamo di avere l'opportunità della Premier League"

Il 16, 17 e 18 novembre, uscirà al cinema il docufilm "In un Battito" che racconta la storia di Edoardo Bove dopo l'arresto cardiaco accusato due anni fa nel match tra Fiorentina e Inter. Diego Tavano...

WhatsApp Image 2026-11-09 at 14.09.19

Totti e Spalletti, la reunion continua: “Ci stiamo ritrovando”. E il retroscena dopo l’ultimo spot

Dopo il duello western che aveva fatto sorridere il web, Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano a fare squadra – e a punzecchiarsi – nel nuovo spot di Amaro Montenegro, on air dall'8 novembre. Qu...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Con la Roma una storia meravigliosa. Se fai bene qui, il risultato è maggiore. La Lazio? Una sorpresa un po' per tutti"

Gasperini

Roma da sballo. Gasp vuole rinforzi per volare ancora

Bove

VIDEO - Bove torna a parlare del malore: "Dovrò tenere il defibrillatore per sempre. L'affetto del mondo del calcio non mi ha mai fatto sentire solo"

totti spalletti

VIDEO - Totti e Spalletti ancora insieme per Amaro Montenegro: la leggenda giallorossa raggiunge il bar segreto del tecnico tra tunnel e ciuchi neri

Dybala

Calciomercato Roma: sirene americane per Dybala. Primo contatto tra Beckham e l'entourage dell'argentino

Rabiot

Rabiot, scoppia la polemica contro gli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading