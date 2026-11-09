A carte scoperte

Gian Piero Gasperini ha scoperto le carte. Quelle vere. Non firmerei per il secondo posto, il suo annuncio urbi et orbi al mondo del campionato. Una dichiarazione di intenti più che una mossa strappa facili applausi. E pure un chiaro invito alla squadra a credere ancor di più in ciò che sta facendo. Ricordate quando nella passata stagione Gasp non la smetteva di sottolineare che lui puntava alla zona C’è chi dirige allenamenti e chi allena menti. GPG fa entrambe le cose, e le fa da maestro di calcio. Senza nascondersi dietro la bandierina del calcio d’angolo e senza recitare la parte del finto umile,Quelle vere. Non firmerei per il secondo posto, il suo annuncio urbi et orbi al mondo del campionato. Una dichiarazione di intenti più che una mossa strappa facili applausi. E pure un chiaro invito alla squadra a credere ancor di più in ciò che sta facendo. Ricordate quando nella passata stagione Gasp non la smetteva di sottolineare che lui puntava alla zona Champions anche se stava a un chilometro dal quarto posto? Se non ci credo io, chi può crederci? Ecco la sostanza.

Da sabato notte, intanto, l’argomento che tiene banco nelle discussioni con soggetto la Roma è uno solo: ma davvero può vincere lo scudetto? Gasperini, con quelle parole post Sassuolo, ha certificato in maniera inequivocabile che l’obiettivo della sua squadra è esattamente quello, il primo posto. Il cammino veloce delle prime 11 giornate lo autorizza a ipotizzare qualsiasi alto traguardo, anche se la Roma è “competitiva tecnicamente ma non numericamente” per citare il Gasp pensiero. [...]

Come dire: io ci credo, ma la società dovrà alimentare le mie convinzioni con un mercato a gennaio all’altezza del vertice. La Roma, del resto, gioca che è un piacere, segna con il ripetitore (lo scorso anno 59 reti in totale, ora siamo già a 31), devasta sul piano dell’intensità gli avversari meno quotati e mette in mostra una rassicurante solidità tattica e mentale. Tutti ingredienti di provata affidabilità e portatori sani di risultati. L'anno di conoscenza attiva del calcio di Gasperini ha determinato nel gruppo un netto upgrade, come dicono i fanatici degli inglesismi. Un miglioramento di squadra che va al di là del nome degli interpreti. L’effetto Malen, ad esempio, non è più così determinante: nella seconda Roma di Gasperini segnano tutti, difensori compresi. [...]

La Roma oggi non dipende più da Malen e il dato ha i connotati della buona notizia. Tutto a posto, quindi, per competere realmente per il gradino più alto del podio del campionato? A breve-medio termine resta da verificare la faticosa convivenza con la Champions: a lungo termine molto dipenderà da come la Roma riuscirà, se ci riuscirà, ad alimentare la propria rosa in qualità e quantità. E a mantenere i ritmi asfissianti che richiede il calcio di GPG. Il che non sarà facile, ma neppure impossibile con gli innesti giusti.

(Corsport)