VIDEO - Bove torna a parlare del malore: "Dovrò tenere il defibrillatore per sempre. L'affetto del mondo del calcio non mi ha mai fatto sentire solo"

L'ex centrocampista della Roma, oggi al Watford, è stato ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo. Il centrocampista è tornato a parlare del malore: "C'è stato un lavoro incredibile da parte dell'ambulanza, che in 13 minuti mi ha portato in ospedale. Io non ricordo quella giornata, è come se non l'avessi vissuta. Mi ricordo che mi girava la testa e poi mi sono svegliato in ospedale. Inizialmente pensavo di aver fatto un incidente, poi mi hanno raccontato cosa fosse successo". Bove ha spiegato come l'affetto ricevuto da parte del mondo del calcio sia stato fondamentale: "È ciò che mi ha dato la forza di andare avanti, non mi sono mai sentito da solo. Bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto".

Al calciatore classe 2002 è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che non gli ha permesso di ottenere l'idoneità sportiva in Italia: "Se il mio cuore mi fa un altro scherzetto, lui interviene. Lo dovrò tenere per sempre. Sono arrivato alla consapevolezza e alla tranquillità che ritornare a giocare è la cosa giusta".

Per Bove è arrivato anche un messaggio speciale da parte di uno dei suoi migliori amici, il tennista Flavio Cobolli. I due sono cresciuti insieme nella scuola calcio della Roma. Ecco il suo intervento: "Eravamo due bambini, avevamo entrambi un sogno, probabilmente era anche lo stesso. Poi io ho scelto la strada del tennis. Sei un punto di riferimento nella mia vita. Sei un calciatore fortissimo, hai avuto un piccolo problema che ti ha frenato. Sono contento di vederti in campo, sono sempre il tuo primo tifoso. Mi manchi tanto, spero di vederti presto".

(mediaset.it)