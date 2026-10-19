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Bove: "La mia storia in un film per aiutare chi soffre"

La penna degli Altri
di R.P.
Bove
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"Volevo essere utile, ogni anno in Italia muoiono 65mila persone per arresto cardiaco. La legge Bove permetterebbe di passare da 15mila persone formate per usare correttamente un defibrillatore a 100mila. Un piccolo passo".
Cosa ha provato quando a marzo è tornato a segnare dopo l'incidente?
Grandissima gioia, avevo voglia di abbracciare tutti. Ho avuto modo di pensare all'esultanza per moltissimo tempo, mi è venuto istintivo andare verso i tifosi.
Alla Roma Mourinho le aveva dato il soprannome "cane malato". Si sente ancora così?
Era scherzoso, voleva descrivere il mio stile di gioco, ma la traduzione in italiano non è così bella. Questo per dire che magari il mister ha sbagliato un pochino l'espressione, ma ora mi è rimasto questo soprannome.
Da tifoso, oltre che da calciatore della Roma, come sta andando il campionato?
Dopo la partita contro il Genoa mi vedo già al Circo Massimo. Però è presto, vediamo come si evolve la stagione. L'inizio è stato molto positivo.
(La Stampa)
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