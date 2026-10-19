Bove: "La mia storia in un film per aiutare chi soffre"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
A margine del Premio Scopigno e Pulici, dove ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore di settore giovanile, Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma, ha parlato del lavoro svolto...
Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la priorità del club rossonero per la prossi...
La Roma si prepara alla sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, red...
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