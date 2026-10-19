Bove: "La mia storia in un film per aiutare chi soffre"

"Volevo essere utile, ogni anno in Italia muoiono 65mila persone per arresto cardiaco. La legge Bove permetterebbe di passare da 15mila persone formate per usare correttamente un defibrillatore a 100mila. Un piccolo passo".

Cosa ha provato quando a marzo è tornato a segnare dopo l'incidente?

Grandissima gioia, avevo voglia di abbracciare tutti. Ho avuto modo di pensare all'esultanza per moltissimo tempo, mi è venuto istintivo andare verso i tifosi.

Alla Roma Mourinho le aveva dato il soprannome "cane malato". Si sente ancora così?

Era scherzoso, voleva descrivere il mio stile di gioco, ma la traduzione in italiano non è così bella. Questo per dire che magari il mister ha sbagliato un pochino l'espressione, ma ora mi è rimasto questo soprannome. Era scherzoso, voleva descrivere il mio stile di gioco, ma la traduzione in italiano non è così bella. Questo per dire che magari il mister ha sbagliato un pochino l'espressione, ma ora mi è rimasto questo soprannome.

Da tifoso, oltre che da calciatore della Roma, come sta andando il campionato?

Dopo la partita contro il Genoa mi vedo già al Circo Massimo. Però è presto, vediamo come si evolve la stagione. L'inizio è stato molto positivo.

(La Stampa)