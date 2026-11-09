Ora c’è spazio per tutti. Da Pisilli a Lulli e Balerdi, nessuno si senta escluso

Prendete ad esempio Pisilli: nella passata stagione, prima della titolarità di Lecce, era stato impiegato per appena 6 minuti. A tal punto che la sua cessione in prestito al Genoa era pressoché definita. Oggi Niccolò ha già collezionato la bellezza di 697 minuti, ha segnato 4 reti, dietro soltanto all’irraggiungibile Malen. [...] Nella tabella qui a fianco ci si può fare un’idea. Vien da sé che un nucleo forte esista (in sei spaziano dai 923 minuti di Ndicka ai 1063 di Wesley) ma poi dietro c’è spazio per tutti.nella passata stagione, prima della titolarità di Lecce, era stato impiegato per appena 6 minuti. A tal punto che la sua cessione in prestito al Genoa era pressoché definita., dietro soltanto all’irraggiungibile Malen. [...]

«Giocano tutti», è la sua risposta classica. Sì, perché Gian Piero non fa differenza tra chi resta in campo 60/70 minuti o chi subentra per 30/20 o 10. Anche Castro, forse il più sacrificato in questo avvio di stagione, per lui non è un problema. Provate a chiederglielo e molto probabilmente la risposta sarà la seguente: «Ma se è sempre entrato, gioca sempre...». Gasp non apprezza particolarmente quando gli viene chiesto del turnover.Sì, perché Gian Piero non fa differenza tra chi resta in campo 60/70 minuti o chi subentra per 30/20 o 10.Provate a chiederglielo e molto probabilmente la risposta sarà la seguente: «Ma se è sempre entrato, gioca sempre...».

E in effetti l’argentino, tra Champions e campionato, è rimasto a guardare soltanto in 4 occasioni (Fenerbahce, Inter, Real e Como) anche se poi è partito titolare appena due volte: nella gara interna con il Genoa, risultando decisivo con la rete bellissima dell’1-0, e con il Cagliari. Gli infortuni hanno chiaramente pesato ma hanno permesso ad esempio di ritagliare spazio a De Roon (da Como a Manchester, otto gare di fila partendo dal via), allo stesso Pisilli, senza contare Mora. [...]

Il portoghese, con Dybala ai box, è salito a 595 minuti come Lulli (544) che inizialmente sembrava il classico “uno in più” e invece ora ruota di media alla pari tra Molina (753) e Rensch (339). C’è poi chi il posto se l’è preso a suon di prestazioni: Balerdi, al netto dello svarione di Manchester, è uno di questi. Ha già accumulato la bellezza di 642 minuti e non intende fermarsi. Tra i centrali difensivi, la Roma può annoverare quattro titolari con il potenziale quinto, Ghilardi, che forse meriterebbe un po’ più di spazio anche se poi è stato capace di essere decisivo con l’assist a Mora contro il Cagliari e sciorinando prestazioni di qualità a Lecce, Udine e con lo Slovan all’Olimpico.

Un panorama che dopo la sosta rivedrà anche Dybala e Svilar (per Pellegrini ci vorrà un po’ di più) il cui infortunio ha concesso il via libera a Gollini (630) e addirittura a Vazquez (180). Rotazioni che non escludono nessuno: prima o poi l’occasione arriva per tutti. Anche se non bisogna illudersi. E Gasp al termine della partita contro il Genoa l’altra sera lo ha rimarcato: Ormai è evidente che la rosa della Roma è competitiva così, ma non numericamente, serve più volume». Tradotto: almeno un paio di calciatori. Il ds D’Amico è d’accordo e lo ha confermato pubblicamente. Ora non resta che ricevere l’ok della società.

(Il Messaggero)