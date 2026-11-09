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Roma da sballo. Gasp vuole rinforzi per volare ancora

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Gasperini
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - Gasperini si gode la propria creatura. A 521 giorni dal comunicato che sanciva la nascita del progetto triennale sulla panchina della Roma, la squadra giallorossa gira che è una meraviglia. A due punti dalla Lazio, prima in classifica, e ad uno dall’Inter, il gruppo capitanato da Cristante è arrivato alla sosta di novembre da imbattuto in Serie A, dove può anche vantare il miglior attacco (31 reti segnate) e la seconda miglior difesa (10 i gol subiti). Un andamento che sta rendendo particolarmente felice il tecnico, che è riuscito ad inculcare nella rosa i suoi principi tattici e che ora vuole fare un ulteriore salto di qualità soprattutto grazie al mercato.
Sul campo c’è la possibilità di attuare alcuni accorgimenti che possono portare a dei miglioramenti, come l’incremento della precisione sotto porta o una maggiore attenzione in alcuni momenti chiave delle gare. Ma Gasperini è convinto che il vero passo in avanti rispetto all’attuale terzo posto possa (e debba) arrivare con qualche innesto. E la sosta per le nazionali, oltre che un buon momento per recuperare i vari assenti che hanno riempito l’infermeria, sarà anche l’occasione per entrare nel vivo delle manovre di mercato.
La finestra dei trasferimenti, la cui apertura è stata anticipata al 28 dicembre, incombe e la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Nei prossimi giorni è infatti programmato un incontro tra le varie figure del club di Trigoria per pianificare le mosse da attuare. «Per caratteristiche manca un esterno di gamba, di ripartenza e quindi sicuramente lo cercheremo, per dare questa nuova caratteristica alla rosa», l’annuncio del direttore sportivo D’Amico nel pre-partita di sabato sera. Un ragionamento che trova l’assoluta condivisione dell’allenatore, che per tutta l’estate ha sperato di accoglierne un’ala. Quello è il tassello mancante all’interno della squadra che può risultare decisivo per continuare a sognare di lottare fino alla fine per il titolo.
Pellegrini e Dybala non possono dare garanzie a lungo termine nell’intenzione di aggiungere un giocatore lì (se non addirittura due), rendendo la squadra ancora più imprevedibile ed incisiva in fase d’attacco. Un reparto in cui Soulé è salito in cattedra e anche Mora sta dando il proprio contributo tra gol e assist. Valutazioni saranno fatte anche sul centrocampo, mentre l’esplosione di Lulli ha reso meno urgente l’arrivo di un laterale di centrocampo.
Ma prima del mercato invernale la Roma deve continuare la propria marcia, cercando pure di raddrizzare la situazione in Champions League dopo le due clamorose rimonte subite nei match con Real Madrid e Manchester United. Considerando anche la passata stagione sono addirittura diciotto i risultati utili consecutivi in campionato, con l’Olimpico che è un fortino inespugnabile. Tutti numeri che regalano grandi sicurezze per il futuro a breve termine. Con il mercato che può dare la scossa decisiva al percorso.

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