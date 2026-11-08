Roma, spunta la maglia retro lifestyle 26/27: rosso scuro, banda gialla e stemma storico

il design prende ispirazione dalla maglia away 26/27 e punta con decisione su elementi vintage. Spunta una nuova maglia retro lifestyle della Roma firmata Adidas per la stagione 2026/27. Come svelato dal sito specializzato,e punta con decisione su

La base sarà di un rosso scuro, attraversata all’altezza del petto da una larga banda orizzontale gialla, rifinita da sottili bordi color panna. Sulle spalle e lungo le maniche compariranno invece le classiche tre strisce Adidas in tonalità crema.

Sul petto spazio al Trefoil Adidas in giallo e soprattutto allo storico monogramma ASR racchiuso nello scudo, utilizzato dalla Roma tra il 1945 e il 1949 e già riproposto sulla maglia away 2026/27.

Secondo Footy Headlines, la nuova maglia retro lifestyle sarà disponibile prossimamente.

(footyheadlines.com)