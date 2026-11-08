Roma al secondo posto nel segno di Hermoso: Gasp vince la scomessa

Roma al secondo posto nel segno di Hermoso: Gasp vince la scomessaLa penna degli Altri
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Instagram, Balerdi dopo il Sassuolo: "Una grande vittoria e tanti motivi per essere orgogliosi. Ora testa all’Argentina"
Leonardo Balerdi ha commentato su Instagram il successo della Roma contro il Sassuolo, ultima gara prima della sosta per le nazionali. Il difensore argentino ha scritto: «Un’ultima notte all’Olimpico...
Parma, Romero in dubbio per la Roma: lussazione alla spalla destra
La Roma guarda già alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, quando sarà attesa dalla trasferta contro il Parma. In vista della sfida, resta da valutare la presenza di David Romero,...
Instagram, De Roon celebra il successo sul Sassuolo: "Il modo migliore per chiudere prima della pausa!"
Dopo il 3-0 contro il Sassuolo, Marten de Roon ha celebrato sui social la vittoria della Roma nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali. Il centrocampista giallorosso ha pubblicato su Instag...