Gasp: "Secondo posto? Non so se firmerei"

Roma ha reagito, ancora una volta. E Gasperini, per almeno una notte, si gode il secondo posto. «Questa striscia di nove partite in ventisette giorni è stata incredibile. Abbiamo perso con il Real Madrid ed il Manchester, ma in campionato abbiamo pareggiato con Como e Napoli e sempre vinto» - ha affermato il tecnico a Sky - «Le due sconfitte in Champions bruciano perché arrivano dopo prestazioni di livello contro grandi squadre. Questo gruppo continua a dare conferme, non deve dare risposte. Non so se firmerei per il secondo posto. L'Inter è la squadra più accreditata, noi ce la possiamo giocare, così come la Lazio». IL TEMPO - (G.TURCHETTI) Laha reagito, ancora una volta. E, per almeno una notte, si gode il. «Questa striscia diè stata incredibile. Abbiamo perso con iled il, ma in campionato abbiamo pareggiato cone sempre vinto» - ha affermato il tecnico a- «Le due sconfitte inbruciano perché arrivano dopo prestazioni di livello contro grandi squadre. Questo gruppo continua a dare conferme, non deve dare risposte. Non so se firmerei per il secondo posto.è la squadra più accreditata, noi ce la possiamo giocare, così come la».

L'allenatore piemontese, poi, è tornato sulla rimonta subita con il Manchester United e, in particolare, sull'episodio del rigore: «Balerdi all'Old Trafford aveva fatto una grande prestazione, poi è stato sfortunato in quell'episodio. La rimonta del Manchester nasce da un rigore assurdo, bisogna dirlo!».

Ancora un gol per Hermoso, il terzo tra campionato e Champions League: «Il calcio di adesso non ti permette di pensare alle sconfitte. Per noi era troppo importante vincere con il Sassuolo e l'abbiamo fatto. Il gioco del mister consente a noi difensori di arrivare spesso davanti alla porta».

Le due settimane di sosta rappresenteranno un momento utile per pianificare la strategia da seguire durante la sessione di mercato di gennaio, in attesa della sentenza UEFA relativa al settlement agreement. Gasperini aspetta rinforzi per migliorare, sia numericamente che qualitativamente, una rosa che, complice anche qualche infortunio di troppo, ha confermato essere corta per affrontare campionato e Champions League. In particolare, il tecnico piemontese si aspetta almeno un elemento nuovo - preferibilmente due - in attacco.

Ci manca un esterno di gamba, di ripartenza» - ha ammesso Tony D'Amico ai microfoni di Sky prima di Cercheremo di prenderlo a gennaio, valutando le opportunità, per dare queste caratteristiche all'allenatore». «A fine mercato abbiamo capito che ci servirebbe un attaccante esterno in più., di ripartenza» - ha ammessoai microfoni diprima di Roma-Sassuolo - «, valutando le opportunità, per dare queste caratteristiche all'allenatore».

La sessione di mercato in arrivo a gennaio sarà la quarta da quando Gasperini è allenatore della Roma e il tecnico spera che sia quella giusta per abbracciare l'attaccante con le caratteristiche richieste.