Roma, 5 motivi per crederci

I giallorossi puntano alla vetta entro Natale. I tanti gol, i rientri e il gioco scintillante fanno sognare.

1 - GLI INFORTUNI. Dopo la sosta ci saranno Svilar e Dybala

Ma l’emergenza sta per finire, per fortuna di Gasperini. Con il Sassuolo è già tornato Manu Koné, permettendo al tecnico giallorosso di avere una soluzione in più in mezzo al campo. Ma al rientro dalla sosta saranno a disposizione anche E sono due ritorni fondamentali, due uomini che spostano tanto nell’economia del gioco giallorosso. La Roma ha stretto i denti giocando nove partite in 27 giorni con gli uomini contati a causa degli infortuni., per fortuna di Gasperini., permettendo al tecnico giallorosso di avere una soluzione in più in mezzo al campo. Ma al rientro dalla sosta saranno a disposizione anche Svilar Dybala , gli altri due lungodegenti.

Perché con Svilar, ad esempio, la Roma aveva subito appena 4 reti in 6 partite (alla media di 0,66 a partita) mentre senza ben 17 in 9 (alla media di 1,55). E se è vero che Soulé sta giocando una partita meglio dell’altra, è anche vero che la Joya che avevamo visto ad inizio stagione era qualcosa di sublime. Con il Parma, al ritorno dopo la sosta, tra l’altro Gasp recupererà anche Mancini e Rensch, altre due pedine importanti. In attesa poi di gennaio, quando toccherà invece a Pellegrini. [...]

2 - L’AMBIENTE. Tutti remano dalla stessa parte. Anche a Trigoria

La Roma in campionato vola soprattutto per merito suo, ma spesso a soffiare alle spalle della squadra c’è anche un ambiente coeso, compatto, prodigioso verso il grande sogno. In questo momento l’empatia che lega squadra, allenatore e tifoseria è totale, il che non può che far bene al gruppo e, di conseguenza, anche ai risultati.

Ma anche all’interno di Trigoria la serenità e l’unione è evidente. Non sono più i tempi delle divisioni tra Mourinho e Tiago Pinto, la Souloukou e De Rossi o Gasperini e Ranieri/Massara. Adesso l’armonia è dominante.

3 - I GIOVANI IN CRESCITA. Tanti under 23, Soulé e Wesley ma anche Mora

La crescita esponenziale del gruppo dei giovani a disposizione di Gian Piero Gasperini. Questa Roma ha infatti tanti under 23 che stanno maturando e migliorando strada facendo: Soulé, Mora, Ghilardi, Lulli, Wesley, Castro e Pisilli su tutti (ma ci sono anche Rensch e Koulierakis). Tutta gente che essendo ancora così giovane ha anche ampi margini di miglioramento e che non può che aumentare anche il livello del rendimento e delle loro prestazioni. Un fattore che fa ben sperare per il futuro, ma anche per il presente. [...]

4 - IL CALENDARIO. Alla ripresa Parma e Monza per volare alto

La Roma è terza in classifica, a soli due punti di distanza dalla vetta della Lazio (e non era mai successo che due squadre della stessa città fossero entrambi imbattute dopo 11 turni). Ma alla ripresa avrà due partite morbide contro Parma (fuori) e Monza (in casa), mentre la Lazio affronterà Lecce (all’Olimpico) e Torino (fuori) e l’Inter se la vedrà con Atalanta (a Bergamo) e Genoa (a San Siro).

Insomma, i giallorossi possono sperare di arrivare al mese di dicembre anche in vetta alla classifica. Il che farebbe crescere - e anche di molto - l’autostima del gruppo.

5 - L’ATTACCO SUPER. In Europa al top dietro a Barça, Bayern e Lipsia

I giallorossi hanno una produzione offensiva che fa paura: 31 gol in 11 partite, di fatto il miglior risultato del club dopo 11 turni di campionato. Ma anche il record personale di Gasperini, che così ha superato le 30 reti segnate con l’Atalanta nel 2019/20. La Roma viaggia ad una media di 2,82 gol segnati a partita, quasi un primato in Europa.

Meglio di Gasperini nei 5 campionati top continentali hanno fatto solo tre squadre: il Bayern e il Lipsia in Germania (rispettivamente 29 e 27 gol in 9 partite, ad una media di 3,22 e 3 reti a gara) e il Barcellona in Spagna (che viaggia attorno ai 4 gol a partita). [...] Un rendimento ovviamente legato al momento d’oro di Donyell Malen (già 11 reti stagionali per lui), ma non solo. Ed infatti a referto Gasperini ha già iscritto ben 14 marcatori, a dimostrazione di un gioco offensivo collettivo.

(Gasport)