Record Capitale: Roma e Lazio ancora imbattute. Non era mai successo per due squadre della stessa città dopo 11 giornate

Record Capitale: Roma e Lazio ancora imbattute. Non era mai successo per due squadre della stessa città dopo 11 giornateCampionato
1 - Per la prima volta nella storia, due formazioni della stessa città (#Roma e #Lazio) sono rimaste imbattute nelle loro prime 11 partite disputate in un singolo campionato di Serie A. Capitale. #NapoliLazio— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2026
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