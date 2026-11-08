Record Capitale: Roma e Lazio ancora imbattute. Non era mai successo per due squadre della stessa città dopo 11 giornate

Un avvio di campionato praticamente perfetto per le squadre della Capitale. Roma e Lazio, dopo 11 giornate di campionato sono ancora imbattute. I giallorossi hanno ottenuto otto vittorie e tre pareggi (contro Inter, Como e Napoli), mentre i biancocelesti, primi in classifica, altrettanti successi e due pareggi (con Milan e Napoli).

È la prima volta che due squadre della stessa città rimangono imbattute dopo 11 giornate di campionato. Inoltre, Roma e Lazio, sono le uniche formazioni che non hanno ancora mai perso insieme a Bayer Monaco e Borussia Dortmund nei top cinque campionati europei.